Bankacılığı bırakıp medyum oldu! Şimdi paraya para demiyor

İngiltere'de yıllarca bankacı olarak görev yapan 46 yaşındaki Suzanne Grill, mesleğini bırakıp hayalet avcısı oldu. Medyumluk yapan Suzenne, yılda 300 bin liraya yakın para kazandığını söylüyor.

İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Suzanne Grill'in mesleği bildiklerinizden çok farklı. O, hayalet avlıyor ve medyumluk yapıyor. Medyum Suzanne bu iş sayesinde yılda 300 bin liraya yakın para kazandığını iddia ediyor. Twitter

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46 yaşındaki Suzanne Grill, günde en az 15 kişinin medyumluk hizmeti almak için kendisine ulaştığını söylüyor. Suzanne, seans başına 220 lira ücret alıyor. 93 bin takipçisi olan sosyal medya hesabıyla da dikkat çeken Suzanne, ayda 7 evden hayalet çıkardığını iddia ediyor. Twitter

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Altıncı hissinin kuvvetli olduğunu söyleyen Suzanne, daha önce bankacı olarak çalıştı. Fakat bu mesleği oldukça sıkıcı bulan Suzanne altıncı hissinin sesini dinledi ve medyum olmaya karar verdi. Suzanne mesleği gereği hayalet avladığını ve ölülerle konuştuğunu söylüyor. Twitter

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