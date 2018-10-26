Bankacılığı bırakıp medyum oldu! Şimdi paraya para demiyor

İngiltere'de yıllarca bankacı olarak görev yapan 46 yaşındaki Suzanne Grill, mesleğini bırakıp hayalet avcısı oldu. Medyumluk yapan Suzenne, yılda 300 bin liraya yakın para kazandığını söylüyor.

Bankacılığı bırakıp medyum oldu! Şimdi paraya para demiyor

İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Suzanne Grill'in mesleği bildiklerinizden çok farklı. O, hayalet avlıyor ve medyumluk yapıyor. Medyum Suzanne bu iş sayesinde yılda 300 bin liraya yakın para kazandığını iddia ediyor.

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Bankacılığı bırakıp medyum oldu! Şimdi paraya para demiyor

46 yaşındaki Suzanne Grill, günde en az 15 kişinin medyumluk hizmeti almak için kendisine ulaştığını söylüyor. Suzanne, seans başına 220 lira ücret alıyor. 93 bin takipçisi olan sosyal medya hesabıyla da dikkat çeken Suzanne, ayda 7 evden hayalet çıkardığını iddia ediyor.

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Bankacılığı bırakıp medyum oldu! Şimdi paraya para demiyor

Altıncı hissinin kuvvetli olduğunu söyleyen Suzanne, daha önce bankacı olarak çalıştı. Fakat bu mesleği oldukça sıkıcı bulan Suzanne altıncı hissinin sesini dinledi ve medyum olmaya karar verdi. Suzanne mesleği gereği hayalet avladığını ve ölülerle konuştuğunu söylüyor.

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Bankacılığı bırakıp medyum oldu! Şimdi paraya para demiyor

Suzanne'ın 93 bin takipçisi olan bir Facebook hesabı bile bulunuyor. Ayda yaklaşık 7 evden hayalet çıkaran Suzanne günde en az 15 kişinin medyum hizmeti almak istediğini belirtiyor. Hayalet çıkarmak için Suzanne'ı arayan kişiler seans başına 220 lirayı gözden çıkarmak zorunda.

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