Bankacı köstebek Hilal ile 600 bin liralık vurgun

İSTANBUL'da banka müşterilerinin internet hesaplarını ele geçirerek 600 bin liralık vurgun yapan 39 kişilik çete çökertildi. 2'si bankacı 22 çete üyesi tutuklanırken çetenin geliştirdiği 'SİM kart bloke' sistemi deşifre oldu. Çete'nin bankacı köstebekler Hilal B. ve Eray A’dan banka müşterileriyle ilgili bilgileri aldıktan sonra müşteriler adına nüfus müdürlüğünden sahte kimlikler çıkartarak, GSM şirketlerinden yeni simkart aldıkları tespit edildi. Simkart değişikliği nedeniyle bankanın gerçek müşterinin cep telefonunu bloke ettiği, bu esnada devreye giren çete üyelerinin bankayı arayarak hesabı yeni aldıkları simkarta tanımlattıktan sonra, hesaplardaki paraları EFT ve havale yöntemiyle kendi hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
KÖSTEBEKLERE YÜZDE 50 KOMİSYON: İstanbul'da bazı banka müşterileri bilgileri dışında hesaplarından yüklü miktarlarda para çekildiğini söyleyerek ilgili bankalara başvurdu. Banka yetkilileri, dolandırıcılık olaylarını İstanbul Siber Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Siber Şube ekipleri, cezaevi firarisi Osman Ö’nün yönettiği dolandırıcılık çetesine ulaştı. Osman Ö, müşterilerin hesap bilgilerini, bir aracı kanalıyla banka çalışanları Hilal B. ve Eray A’dan alıyordu. Bankacı köstebekler, müşteri bilgilerini yüzde 50 komisyon karşılığında çeteye veriyordu.
SİM KART BLOKE YÖNTEMİ: Çete'nin bankacı köstebekler Hilal B. ve Eray A’dan banka müşterileriyle ilgili bilgileri aldıktan sonra müşteriler adına nüfus müdürlüğünden sahte kimlikler çıkartarak, GSM şirketlerinden müşteri adına yeni simkart aldıkları tespit edildi. Simkart değişikliği nedeniyle bankanın gerçek müşterinin cep telefonunu bloke ettiği, bu esnada devreye giren çete üyelerinin bankayı arayarak hesabı yeni aldıkları simkarta tanımlattıktan sonra, hesaplardaki paraları EFT ve havale yöntemiyle kendi hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
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