Bankacı köstebek Hilal ile 600 bin liralık vurgun

İSTANBUL'da banka müşterilerinin internet hesaplarını ele geçirerek 600 bin liralık vurgun yapan 39 kişilik çete çökertildi. 2'si bankacı 22 çete üyesi tutuklanırken çetenin geliştirdiği 'SİM kart bloke' sistemi deşifre oldu. Çete'nin bankacı köstebekler Hilal B. ve Eray A’dan banka müşterileriyle ilgili bilgileri aldıktan sonra müşteriler adına nüfus müdürlüğünden sahte kimlikler çıkartarak, GSM şirketlerinden yeni simkart aldıkları tespit edildi. Simkart değişikliği nedeniyle bankanın gerçek müşterinin cep telefonunu bloke ettiği, bu esnada devreye giren çete üyelerinin bankayı arayarak hesabı yeni aldıkları simkarta tanımlattıktan sonra, hesaplardaki paraları EFT ve havale yöntemiyle kendi hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.