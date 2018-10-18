  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Banka soyan zanlılar iki gün sonra yakalandı

Banka soyan zanlılar iki gün sonra yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de bir banka şubesini soyan iki zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan zanlılar Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-10-2018 20:52 - Güncelleme: 18-10-2018 20:52

SANCAKTEPE'de bir banka şubesine girip silahlı soygun yaparak 18 bin lira gasp eden iki kişi polis tarafından yakalandı. Banka soygunu gerçekleştirdiği tespit edilen Y.İ. ve M.Ç. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanıyor.

Sancaktepe, İnönü Mahallesi, Eski Ankara caddesi no 35'de bulunan banka şubesinde 16 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda saat 16.48'de iki kişi müşteri gibi içeri girdi. Şüphelilerden biri güvenlik görevlisini oyalarken diğer şüpheli bankoya yönelik silahını çıkarttı. 18 bin lirayı bir poşete doldurtan şüpheliler daha sonra içerde bulunanları tehdit ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Soygunun duyulmasının ardından alarma geçen polis şüphelilerin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak şüphelilerin önce eşkali ardından kimlikleri tespit edildi. Polis peşine düştüğü şüphelilerin izini bugün saat 15.30 sıralarında Sancaktepe, Eyüp Sultan Mahallesi, Kızılay caddesinde buldu. Caddede yürüyen şüpheliler Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler olayla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Banka soyan zanlılar iki gün sonra yakalandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Ekim 2018 21:13 2 ay yatar çıkar hırsıza gaspcıya ağır cezalar verilsin

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro