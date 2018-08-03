Bandırma'da limanda yangın

Bandırma Çelebi Limanı'nın konteyner depolama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini fark eden liman görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Konteyner depolama sahasında hasara yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.