Bana yaklaşmayın yeni botoks yaptırdım! İşte İrem Derici'nin eski ve yeni hali...

İREM Derici yine estetik yaptırdı... Akaretlerde gazetecilerle burun buruna gelen genç şarkıcı, "Arkadaşlar lütfen burnuma kadar girmeyin. Doktorumdan geliyorum, alnıma botoks yaptırdım" dedi. İrem Derici daha önce burnu ve göğüsleri başta olmak üzere pekçok estetik ameliyat olmuştu. İşte İrem Derici'nin estetik ve botokslu son hali...
Şarkıcı İrem Derici önceki akşam Akaretler’de objektife takıldı. Flaşlar patlayınca tedirgin olan şarkıcı, “Arkadaşlar lütfen burnuma kadar girmeyin. Doktorumdan geliyorum, alnıma botoks yaptırdım. Bu kadar mı tesadüf olur yani” dedi.
Derici, muhabirlerin “İhtiyacınız var mıydı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Fotoğraflarda güzel çıkmak istiyorum, o yüzden yaptırdım. Doktorum da ‘olur’ dedi.”
İrem Derici şarkıcılığı kadar geçirdiği estetik operasyonlar ve fiziki değişimle de sık sık gündeme gelen bir isim...
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