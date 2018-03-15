Bana kadınlığımı hatırlattı demişti Seren Serengil'den şoke eden sözler

"Gülay teyzem. Senin kalbin senin karekterin beni sarıp sarmalamanı kimse anlayamaz!! Sen sadece çocuklarına anne değilsin hepimize öylesin! Seninle aramızdaki bağı anlayamayan yoz ve cahil düşünceler nedeniyle seni anneciğini kaybettiğin bu acı günlerde orada burada tv programlarında konuşarak yazarak rahatsız ettiler! Ben sebep olduğum için benim yüzümden muhatap olmak zorunda kaldığın için özür dilerim senden ve ailenden... Ömrümün sonuna kadar yanındayım. "