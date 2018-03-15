Bana kadınlığımı hatırlattı demişti Seren Serengil'den şoke eden sözler

Yakında evlenecekleri konuşulan Seren Serengil ve Yaşar İpek geçtiğimiz günlerde ayrılma kararı almıştı. Serengil bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Yaşar İpek'e ateş püskürdü.

Bana kadınlığımı hatırlattı demişti Seren Serengil'den şoke eden sözler

Seren Serengil, cezaevine girmeden önce 2 haftadır birlikte olduğu şarkıcı Yaşar İpek için “Adam gibi adama rastlamayalı çok uzun zaman geçmişti. Bana kadın olduğumu hatırlattı” açıklamasını yapmıştı.

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Bana kadınlığımı hatırlattı demişti Seren Serengil'den şoke eden sözler

Yakında evlenecekleri konuşulan ikili, geçtiğimiz günlerde ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Serengil ayrılığın ardından canlı yayında, "Yaşar eski sevgililerim ve aileleriyle görüşmemi kaldıramadı. O yüzden ayrıldık." demişti. Ünlü sunucu, bu sefer de Yaşar İpek'e sosyal medyadan yüklendi.

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Bana kadınlığımı hatırlattı demişti Seren Serengil'den şoke eden sözler

Seren Serengil, eski sevgilisi Özay Bakır'ın annesiyle görüşünce kıyamet koptu. Yaşar İpek, Serengil'in eski sevgilisiyle görüşmesini kaldıramayınca ikili yolları ayırdı. Seren Serengil sosyal medyadan Yaşar İpek'e "Yoz ve cahil." diyerek ateş püskürdü. İşte o paylaşım...

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Bana kadınlığımı hatırlattı demişti Seren Serengil'den şoke eden sözler

"Gülay teyzem. Senin kalbin senin karekterin beni sarıp sarmalamanı kimse anlayamaz!! Sen sadece çocuklarına anne değilsin hepimize öylesin! Seninle aramızdaki bağı anlayamayan yoz ve cahil düşünceler nedeniyle seni anneciğini kaybettiğin bu acı günlerde orada burada tv programlarında konuşarak yazarak rahatsız ettiler! Ben sebep olduğum için benim yüzümden muhatap olmak zorunda kaldığın için özür dilerim senden ve ailenden... Ömrümün sonuna kadar yanındayım. "

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