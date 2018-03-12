'Bana kadın olduğumu hatırlattı' demişti Seren'le Yaşar ayrıldı

Yakında evlenecekleri konuşulan Seren Serengil ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek ayrıldı. Yaşar İpek, "Sevgili arkadaşlar Seren Hanım ile ilişkimizi bitirmeye karar verdik... allah herkese kalp rahatlığı nasip etsin." mesajını yayınladı.

Seren Serengil'in Gülben Ergen aleyhine konuşması mahkeme kararı ile yasaklanmıştı. Yasağa uymayan Seren'e, Gülben'in şikayeti üzerine zorlama hapis kararı çıkmıştı. Geçtiğimiz cuma günü cezaevine giren Seren Serengil, 3 günlük hapis cezasının ardından tahliye olmuştu. Yaşar İpek ise sevgilisini bu süre zarfında bir an olsun yalnız bırakmamıştı. Twitter

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Seren Serengil, cezaevine girmeden önce de 2 haftadır birlikte olduğu şarkıcı Yaşar İpek için “Adam gibi adama rastlamayalı çok uzun zaman geçmişti. Bana kadın olduğumu hatırlattı” açıklamasını yapmıştı. Oysa Özay Bakır’dan daha Aralık’ta ayrılmıştı. Twitter

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Yakında evlenecekleri konuşulan Seren Serengil ile Yaşar İpek birlikteliğinden kötü haber geldi. Twitter

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