Balyoz'u onayan hakimdi! Tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Devrimci Karargah gibi davaların onandığı eski Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Başkanı Ekrem Ertuğrul, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Sanık Ertuğrul, yakınları ve avukatının katıldığı duruşmada, Ertuğrulhakkında ifade veren tanıklar dinlendi.

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşma salonuna bağlanan eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur, Ekrem Ertuğrul'un cemaatçi olmadığını bildiğini ancak cemaatçilerin yakın markajı nedeniyle onlarla çalıştığını savundu.

Balyoz davasıyla ilgili HSYK'ya çok sayıda şikayet geldiğini, kararda somut, fahiş hatalar bulunduğunu kendilerinin de tespit ettiklerini anlatan Okur, "Ekrem beyin bu hataları göreceğini düşünmüştüm, görmesi gerekirdi. Diğer örgüt mensubu Daire üyelerinin Ekrem beyi markaja alarak kararı çıkardıklarını düşünüyorum. Çünkü karar oy birliğiyle alındı. Ekrem Ertuğrul çok iyi bir hukukçu idi. Buna rağmen karşı oyu yoksa yapı mensubu üyelerin etkisinde kalmıştır diye düşünüyorum." dedi.

Sanık Ekrem Ertuğrul ise "Balyoz davasındaki sıkıntıların bana aktarıldığını duymuş mu? 1 kamyon dolusu klasörden bahsediyoruz, 8 tetkik hakimi anlatmış. Böyle bir dosyada Ekrem Ertuğrul emir ve talimat almış mı, Allah rızası için bir sorun" dedi.

''SOFRALARINA BİR KEZ BİLE OTURMADIM''

Tanık anlatımlarına karşı söz verilen Ekrem Ertuğrul ise bu örgütün cemaat, hizmet hareketi olduğu dönemde de terör örgütü olduğu dönemde de hiçbir ilgisi, iltisakı, sempatisi olmadığını savundu.

Örgütün hiçbir toplantısına katılmadığını, yemeklerine gitmediğini, sofralarına bir kez bile oturmadığını, hastanelerinde tedavi olmadığını belirten Ertuğrul, yorum ve kanaatlere dayanılarak 2 yıl 8 gündür tutuklu olduğunu öne sürdü.

Ekrem Ertuğrul, "Ben bunu kaderim olarak kabul ettim. Artık hukuku bıraktım, vicdani bir talepte bulunuyorum." diyerek tahliyesine karar verilmesini istedi.

Sanık Ertuğrul, bir üyenin, "Aynı dairede çalıştığınız üyelerin bu yapı mensubu olduklarının farkına varmadınız mı?" sorusu üzerine, "Onun farkında olamadım. Bu kadar saflık olabilir mi? Bunların toplantılar yaptıklarından, bunları yaptıklarından hiç haberim yoktu. Çok hatam var, yalnızca işimi yaptım. Çalışmakla, tarafsız olmakla, düzgün olmakla bir yere varılamıyormuş. Bu ülkede, bu Yargıtayda uyanık olmak lazımmış." diye konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, Ekrem Ertuğrul'un tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 20 Kasım'a bırakıldı.