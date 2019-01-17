Balyoz Planı davasında flaş gelişme 12 yıl hapis verildi

"Balyoz planı" davası eski hakimi Ali Efendi Peksak'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.
Öte yandan Ergenekon soruşturması kapsamında dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, CHP Milletvekili İlhan Cihaner'i tutuklatan ve Ergenekon davalarına bakan eski savcı Osman Şanal'a da "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.
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