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Baltalı hırsız ağzında sigarayla hırdavat dolu çuval çaldı

Olay, geçtiğimiz 20 Mart Salı günü saat 19.30 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 2 hırsız, sokak üzerindeki 3 katlı bir binaya girdi. Hırsızlardan biri içeride kimsenin olmadığını kontrol ettikten sonra binanın deposuna indi. Diğer hırsız dışarıda gözcülük yaptığı esnada kartla depo olarak kullanılan dairenin kapısını açan hırsız, hırdavat dolu çuvalı çaldı. Hırsız ardından binanın çatı katına çıkarak, yanında getirdiği baltayla dairenin camını kırdı. İçeriye giren hırsızın çıkarttığı sesi fark eden bina sakinleri kontrol amaçlı üst kata çıktı. Ancak içeride saklanan hırsızı fark etmeyen bina sakinleri tekrardan evine döndü. Paniğe kapılan hırsız ise baltayı pencere kenarına bırakarak apar topar kaçtı. Hırsızın binaya girdiği ve çuvalı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlar sokaktan geçerek binaya giriyor. İçeriye giren hırsız depoya inerek dakikalarca orada kalıyor. Depoya giren hırsız elinde bir çuvalla çatı katına çıkıyor. Birkaç kez alt kata inip çıkan hırsız çaldığı çuvalla uzaklaşıyor. Olayın ardından hırsızın binaya girdiğini fark eden bina sakinleri binadaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şahsın elinde çuvalla çıktığını gören bina sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri inceleyerek şahsın eşkalini belirledi. Kimliğimi Rıza Ö. olduğu öğrenilen şahıs, polis tarafından evinde gözaltına alındı. Bürodaki sorgusunda hırsızlık yaptığını itiraf eden Rıza Ö., çaldığı malzemeleri de seyyar bir hurdacıya sattığını ifade etti. Şahıs bürodaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Güncel 02 Nisan 2018 10:29
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