Balkondan çarşafla inmeye kalktı sonu feci oldu

YALOVA'da oturduğu 5 kattaki evinin balkonundan çarşaf bağlayıp alt katın balkonuna inmeye çalışan kadın düşerek hayatını kaybetti...

YALOVA’da Gazipaşa caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 4’üncü katında oturan Didem Kiriş (42), iddiaya göre çarşafla bir alt katın balkonuna inmeye çalışırken, dengesini kaybederek düştü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Kiriş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Twitter

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Olay geç saatlerde Gazipaşa caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan ve bekar olduğu belirtilen Didem Kiriş, oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki balkon demirliklerine bağladığı çarşaf ile bir alt katın balkonuna inmeye çalıştı. Twitter

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Kiriş'i çarşafla sarkarken fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Bu sırada elleri çözülen Didem kiriş, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Didem Kiriş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. bekar olan Kiriş'in cesedi Bursa Adli Tıap Kurumu'na kaldırıldı. Twitter

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