Balkon korkuluklarına asılmıştı! Son görüntüsü ortaya çıktı

BAYRAMPAŞA'da lüks bir sitede Ukrayna uyruklu genç kadın 12. kat balkon korkuluklarına asılı bulunmuştu. İlk başta cansız manken olduğunu düşünen çevredekiler gerçeği anlayınca neye uğradığını şaşırırken durumu polis ekiplerine haber vermişti. Ukrayna uyruklu genç kadının son görüntüleri çıktı.

Balkon korkuluklarına asılmıştı! Son görüntüsü ortaya çıktı

Korkunç olay Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde bulunan 25 katlı lüks binanın 12. katında dün meydana geldi. Site sakinleri, karşı bloktaki balkonun korkuluklarına kemerle asılı vaziyette, hareketsiz halde bir kadın gördü. Bunun üzerine, site sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadının indirilmesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 30 metre yükseklikte, balkon korkuluklarına asılı bulunan genç kadının cesedini yangın merdiveni aracılığıyla aldı.

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Balkon korkuluklarına asılmıştı! Son görüntüsü ortaya çıktı

Emniyet ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede kadının, Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly olduğunu belirledi. Kadının son olarak gece saat 00.45 sularında siteye giriş yaptığı öğrenildi. Kadının cesedi incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Ukrayna uyruklu kadının kiralık dairede yalnız yaşadığı öğrenildi. Genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Balkon korkuluklarına asılmıştı! Son görüntüsü ortaya çıktı

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde Tyhly'nin gece saat 00.45 sıralarında siteye girdiği görülürken, Tyhly'nin ardından erkek arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi 01.11 sıralarında siteye giriş yapıyor.

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Balkon korkuluklarına asılmıştı! Son görüntüsü ortaya çıktı

Bir süre içeride kalan kişi 05.00 sıralarında ayrılıyor. Polisin intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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