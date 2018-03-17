Balkanlıoğlu Hoca Brüksel’de gözaltına alındı

Türkiye’nin ‘Zeytindalı Harekatı’na ilk günden itibaren destek veren ve sohbetlerinde sürekli olarak Türk güvenlik kuvvetlerinin yanında yer aldığını belirten açıklamalar yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu, cuma namazı kıldırmak için gittiği Brüksel’de eşi ile birlikte gözaltına alındı.

Sabah 09:05 uçağı ile Belçika’nın Başkenti Brüksel’e hareket eden Balkanlıoğlu, saat 11:00’da havaalanında polisler tarafından gözaltına alınırken yaklaşık 12 saattir küçük bir odada tutuluyor.

Alınan bilgilere göre, orada yaşayan Türk vatandaşlarının tepki göstermelerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadan tutulduğu öğrenildi.

ABDULMETİN BALKANLIOĞLU KİMDİR?

Abdulmetin Balkanlıoğlu, 1958 senesinde Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı’da dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi.

1986 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu 1977 tarihinde Şile’de Ağca Hacıköyü’nde imamlık vazifesine başladı.

1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı’nı yürüttü.

Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü’ne tayin olan Abdulmetin Balkanlıoğlu, oradan da emekliye ayrıldı. Şu an çeşitli yerlerde sohbetlerine devam eden Abdulmetin Balkanlıoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.