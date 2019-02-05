Balıkesir'de terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Balıkesir merkez, Sivas, Burhaniye ve Bandırma'da yaptığı FETÖ/PDY operasyonlarında 1 akademisyen, 4 askeri personel ile PKK/KCK Silahlı Terör örgütü propagandası yapan 1 inşaat işçisini yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firar olarak aranmakta olan 1 şüpheli ihraç akademisyen Sivas ilinde, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli üsteğmen Burhaniye ilçesinde, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli emekli astsubay Balıkesir il merkezinde, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli astsubay Bandırma'da, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç astsubay Bandırma'da yakalanarak Bandırma Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli (inşaat işçisi) Edremit'te yakalandı. Olaylar ile ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.
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