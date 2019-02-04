Balıkesir'de neler oluyor? Çok sayıda kişi hastanede 4'ü kırmızı kodlu

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Adliye binasına gelen ekipler, sızıntının kaynağını belirledi. Zehirlenmeye sebep olan bodrum katta yer alan yangın tüpleri çıktı. Hayli büyük olan bu tüpler nedensiz yere boşaltım yapmaya başladılar ve çok sayıda adliye personelini zehirledi.

Vali : 4 kişi kırmızı kod durumunda

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, adliyedeki olaya ilişkin bilgi verdi. Saat 12.15 sıralarında, adliyenin bodrum katındaki yangın tüplerinin, herhangi bir yangın olmamasına rağmen hareket geçtiğini belirten vali şöyle konuştu:

-"Bunlar büyük yangın tüpleri. Nedensiz boşaltım başlıyor ve gaz yayılıyor. Gazdan etkilenen 46 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. 4'ünün durumu ağır. Şehir hastanesinde gerekli müdahaleler yapılıyor. 4 kişi kırmızı kodlu. İnşallah onları da kurtaracağız. Diğer vatandaşların sağlık durumları iyi. Adliyeyi boşalttık. Teknik ekip tespit çalışmalarını sürdürüyor. Olay yeri kontrol altında. İtfaiye müdürümüzle de görüştük. Karbondioksit sızması kontrol altına alındı.Binamız ve kişiler için herhangi bir teklike yok. Zemin katta bu gazın dağıldığı bölgede teknik incelemeler devam ediyor. Araştırma tamamlanınca kamuoyuna bilgi vereceğiz. "

Arşiv kısmında çalışanlarda hayati tehlike olduğu öğrenildi. Yaralı sayısının bu kadar çok olmasının sebebi ise o kişileri kurtarmaya inenlerin de etkilenmiş olması. Zehirlenenler şehir hastanesinde tedavi ediliyor. Yangın tüplerinin neden durduk yerde boşalmaya başladıkları araştırma sonunda ortaya çıkacak.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.