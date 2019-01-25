Balıkesir sallandı! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

Saat 07.23'te meydana gelen depremin merkez üssü Balıkesir Mahmudiye olarak belirlendi. Deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.