Balıkesir hava kötü kar geliyor son uyarı

BALIKESİR hava durumu kötü meteoroloji son tahminleri açıkladı. Balıkesir'de bugün kar yağışı sabah saatlerinden itibaren başlayacak. mgm.gov.tr adresinde yayınlanan 5 günlük Balıkesir hava durumu raporlarına göre kar yağışı 24 Ocak Çarşamba günü de yer yer etkili olacak.

Kar yağışı haftasonuna doğru etkisini azalarak kaybedecek. Hafta boyunca sıcaklıklar zaman zaman 0 derecenin altına düşecek.

TRAKYA İÇİN YENİ UYARI

Trakya kesiminde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BU İLLERE UYARI ÜSTÜNE UYARI

Bugün ve gece saatlerinde Mersin çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-50 mm), batı ilçelerinde (Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar) çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski vb.) dikkatli olunması gerekmektedir.