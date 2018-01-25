Balıkesir hava durumu kar var mı son rapor

BALIKESİR hava durumu kar yağacak mı son hava durumu raporu fena. Balıkesir'de dondurucu sıcaklık etkili ama kar yağışı görülmüyor. Yarın özellkle sıcak daha da düşecek -2 derecede hissedilecek.

Rüzgarın; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına (50-70 km/sa) şeklinde, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de Fırtına ve zaman zaman Kuvvetli Fırtına (50-70 km/sa zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BU İLLERE KAR ALARMI: Mardin çevrelerinde görülecek olan yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (Perşembe) il genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/metrekare) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Karaman çevrelerinde