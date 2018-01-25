Balıkesir hava durumu kar var mı son rapor

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BALIKESİR hava durumu kar yağacak mı son hava durumu raporu fena. Balıkesir'de dondurucu sıcaklık etkili ama kar yağışı görülmüyor. Yarın özellkle sıcak daha da düşecek -2 derecede hissedilecek.
Rüzgarın; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına (50-70 km/sa) şeklinde, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de Fırtına ve zaman zaman Kuvvetli Fırtına (50-70 km/sa zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BU İLLERE KAR ALARMI: Mardin çevrelerinde görülecek olan yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (Perşembe) il genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/metrekare) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Karaman çevrelerinde
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