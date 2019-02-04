Balıkesir Adliyesi'nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı. Çok sayıda vatandaş gazdan etkilendi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı. 10'dan fazla vatandaş gazdan etkilenirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Balıkesir Adliyesi'nde gaz paniği zehirlenenler var videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER