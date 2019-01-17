Balıkçılar karartıyı fark edince hemen telefonlarına sarıldı! Sadece 750 tane kalmış

Dünya üzerinde sadece 750 tane kaldıkları tahmin edilen Akdeniz foklarından bir tanesi Gökova Körfezi'nde balıkçılar tarafından görüntülendi.

Dünya üzerinde sadece Türkiye, Moritanya, Yunanistan ve Madeira Adaları‘nda yaşayan ve yaklaşık 750 civarında kaldıkları tahmin edilen Akdeniz Foku, Gökova Körfezi'nde kıyıdan balık avlayan vatandaşlar tarafından görüldü. Nesli tükenmekte olan foku görenler hemen telefonlarına sarıldı. Twitter

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Son yıllarda balıkçı ağlarına zarar verdikleri gerekçesiyle bilerek veya bilmeyerek öldürülen Akdeniz foklarının, kıyılardaki yapılaşmadan kaynaklı yaşam alanlarının daraltılması sonucu yok olma tehdidi ile karşı karşıya. Hatta fokların dünya üzerinde 750 civarı kaldıkları tahmin ediliyor. Twitter

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Ege kıyılarında şu sıralar nadir de olsa görülmeye başlayan foklardan bir tanesine Gökova Körfezi'nde balık avlayan vatandaşlar rastladı. O anları cep telefonlarına kaydeden vatandaşlar, “Denizde karaltı gördük. Önce yunus zannettik... Twitter

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