'Balıkçı kedi' fenomen oldu! Görenler hayrete düşüyor

Sosyal medyanın meşhur kedilerine şimdi de Vietnam'dan bir üye katıldı. Balık pazarında çekilen bu görüntü onbinlerce kez paylaşıldı. 3 yaşındaki 'Dog' isimli kedinin sahibi Le Quoc Phong, kedisiyle pazarda balık sattıklarını ve her zaman 'Dog'un büyük ilgi çektiğini belirtti.
Balık tezgahında duran ve sempatik kıyafetinin yanı sıra gözlükleriyle büyük dikkat çeken balıkçı kedi, görenleri hayrete düşürüyor.
İşte sosyal medyanın yeni fenomeni Vietnamlı 'balıkçı kedi'
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