'Balıkçı kedi' fenomen oldu! Görenler hayrete düşüyor

Sosyal medyanın meşhur kedilerine şimdi de Vietnam'dan bir üye katıldı. Balık pazarında çekilen bu görüntü onbinlerce kez paylaşıldı. 3 yaşındaki 'Dog' isimli kedinin sahibi Le Quoc Phong, kedisiyle pazarda balık sattıklarını ve her zaman 'Dog'un büyük ilgi çektiğini belirtti.