Balık yağını ne sıklıkla tüketmeliyiz faydası var mıdır?

Su ürünlerinin başında balık gelir.Balık yağında bedenin kullandığı EPA ve DHA hazır olarak bulunur. EPA ve DHA, beyin gelişimi, görme işlevinin oluşumu, kanın sulanmasını sağlamak, iltihabi hastalıkların iyileşmesin de etkilidir ve ayrıca trigliserit düşürücü etkileri vardır.



Ancak her balık EPA ve DHA içermez. Hafta da 2-3 gün balık yiyemeyenlerin mutlaka EPA ve DHA içeren balık yağı kullanması gerekmektedirOkyanuslardaki büyük balıkların yağlarından elde edilen ve iyi saflaştırıldığı belirli kuruluşlar tarafından onaylanan balık yağı kapsülleri kullanılabilir.