Balığın içinden çıkanlar şoke etti!

Kosta Rika'da bir balıkçı, yakaladığı balığın içindekilerini gösterdiği görüntü şoke etti. Balıkçı, mahi mahi olarak bilinen ve Kosta Rika bölgesinde bulunan lambuka balığını yakalıyor, ancak balıkta bir tuhaflık olduğunu fark ediyor. Hasta bir balık olduğundan şüphelenen balıkçı bunun sebebini öğrenmek için balığın içini açtı ve gördükleri karşısında adeta şok yaşadı. Balığın içinden kavanoz ve pet şişe kapakları, bardak parçaları, sigara izmaritleri ve çeşitli plastik parçaları çıkarıyor. O anları kameraya kaydeden balıkçının bu görüntüsü, deniz canlılarının hayatının nasıl etkilendiğini gösterir nitelikte.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)