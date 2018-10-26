'Baldızımla birliktesin' deyip dehşet saçan sanık ifade değiştirdi

KONYA'daki Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın açık otoparkında kardeşiyle baldızını yaralayıp, sevgiliyi öldüren sanık: İfademi yönlendirmeyle verdim

'Baldızımla birliktesin' deyip dehşet saçan sanık ifade değiştirdi

Olay, 21 Nisan günü saat 21.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi, 1 çocuk babası Fevzi Arslan, arkadaşı Salih D., kardeşi Sevgi T. ve baldızı Ceylan P.'yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi. Arslan, ardından baldızı Ceylan P.'nin birlikte yaşadığı, 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli'yi çağırdı.

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'Baldızımla birliktesin' deyip dehşet saçan sanık ifade değiştirdi

Bir süre sonra yanlarına Yaşar Telli de geldi. Arslan, iddiaya göre, Telli'ye ''Baldızımla birliktesin. 3 çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın?'' diye sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini Fevzi Arslan; Yaşar Telli, baldızı ve kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Yaşar Telli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Sevgi T. ve Ceylan P. ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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'Baldızımla birliktesin' deyip dehşet saçan sanık ifade değiştirdi

'YA CAN ALACAĞIM YA CANIMDAN OLACAĞIM' MESAJI
Olayın ardından tabancasını otomobilin üzerinde bırakıp, kaçan Fevzi Arslan, 1 gün sonra Cihanbeyli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Arslan'ın, olaydan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 'Ben bazılarına uyarımı yaptım. Bundan 1 sene önce. Bu mesaj bu profilde kalsın. Bir dahası da ya can alacağım ya canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağlığını düşünen, sağlığından olmazdı. Bu her iki taraf için geçerli sayın bayım' mesajını paylaştığı görüldü. Arslan, cinayetin ardından ise "Çoğunuzu seviyorum, Allah'a emanet olun. Ben dedim ki 'Yapmayın'" diye mesaj yayımladı.

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'Baldızımla birliktesin' deyip dehşet saçan sanık ifade değiştirdi

'ARAMIZDA AĞABEY- KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR' DEMİŞ'
Fevzi Arslan, emniyetteki ifadesinde, kız kardeşi Sevgi T. ile Yaşar Telli'nin birbirine gönderdiği aşk mesajlarını gördüğünü ileri sürdü. Bu durumu konuşmak için Telli'yi de stadyumun otoparkına çağırdığını kaydeden Arslan, ilk olarak baldızı Ceylan P. ile tartıştığını söyledi. Arslan, ''Önce Ceylan'la tartıştım. 'Madem biliyorsun neden bana söylemedin?' dedim. Yaşar gelince aynı arabaya geçip, oturduk. Onlar arkada, ben önde oturuyordum. Aşk mesajlarından bahsettim ve neden bana söylemediklerini sordum. Sevgi de Yaşar da inkar etti. 'Biz sevgili değiliz' dediler. Yaşar, 'Bizim kardeşinle aramızda ağabey- kardeş ilişkisi var. Ağabey- kardeş gibi mesajlaştık' dedi. Sinirlenip, aşağı indim. Yaşar'ın bulunduğu yerdeki cam, yarı açıktı. Bir an silahı çekip, açık yerden Yaşar'ın göğsüne doğru peş peşe ateş ettim'' diye konuştu.

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