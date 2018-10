'Baldızımla birliktesin' deyip dehşet saçan sanık ifade değiştirdi

'YA CAN ALACAĞIM YA CANIMDAN OLACAĞIM' MESAJI

Olayın ardından tabancasını otomobilin üzerinde bırakıp, kaçan Fevzi Arslan, 1 gün sonra Cihanbeyli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Arslan'ın, olaydan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 'Ben bazılarına uyarımı yaptım. Bundan 1 sene önce. Bu mesaj bu profilde kalsın. Bir dahası da ya can alacağım ya canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağlığını düşünen, sağlığından olmazdı. Bu her iki taraf için geçerli sayın bayım' mesajını paylaştığı görüldü. Arslan, cinayetin ardından ise "Çoğunuzu seviyorum, Allah'a emanet olun. Ben dedim ki 'Yapmayın'" diye mesaj yayımladı.