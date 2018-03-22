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Balçiçek İlter ortaya çıkardı! 20 aylık bebeğe hastanede tecavüz

Balçiçek İlter ortaya çıkardı! 20 aylık bebeğe hastanede tecavüz

Star TV'de yayınlanan Balçiçek İlter'in programında 20 aylık bebeğe tecavüz iddiaları kan dondurdu. İstanbul İl Sağlık müdürlüğü konunun yargıda olduğunu açıkladı. Olayın Bakırköy'deki özel bir hastanede yaşandığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 21:58 - Güncelleme: 22-03-2018 10:01

Star TV'de yayınlanan Balçiçek İlter'le Olay Yeri Programı'nda herkesin kanını donduran bir iddia gündeme geldi. 42 yaşındaki hasta bakıcı T.B., Bakırköy'de bulunan özel bir hastanede çalışırken, 2017 yılının yaz aylarında 2015 doğumlu H.K. adlı bir kız bebeğin solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye ailesi tarafından getirildiğini iddia etti.

İddiaya göre kız bebek hastaneye gece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden 22.30'da getirildi. T.B. bebeğin bezini değiştirirken istismara uğradığını gördü. Doktorlar muayene sonrası H.K.'ye kronikleşmiş tecavüz vakası teşhisi koydu.

MOBİNG SONUCU İŞİNDEN OLDU

Hasta bakıcı T.B.'nin iddiasına göre istismar vakası özel hastane tarafında polise bildirilmedi. Vicdan azabı duyan hasta bakıcı daha sonra 155'i arayarak kendisi ihbarda bulundu. T.B.'nin iddiasına göre istismar vakasını ihbar ettiği için 10 aydır çalıştığı hastaneden mobbing uygulanarak işinden kovuldu.

AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 20 aylık bebeğin hastanede cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

AA'nın aktardığına göre, müdürlükten yapılan açıklamada, "Medyada '20 Aylık Bebek Tecavüze Uğradı, Hastane Polise Söylemedi' başlığıyla yer alan haber konusu ile ilgili zamanında şikayete istinaden, konu yargıya intikal etmiş olup, inceleme başlatılarak adli süreç devam etmektedir." denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Misafir 22 Mart 2018 09:45 Allah a inancim bitecek boyle olaylari duya duya yani zor bela inancimi koruyorum soruyom kendime Allahim sen herseyi bilensin diyom neden isin veriyon boyle birseye lut kavminden beteriz diyom nerde helak neden helak etmiyon uydurmami hersey bizi yoksa uzaylilar maymundan mi turetti ve bu serefsiz uzaylilar nerde kaldi neden bizleri yok etmiyorlar

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