Balayına giden çiftin korkunç sonu!

İSTANBUL'dan balayı için Edirne'nin Enez ilçesine motosikletle giden çift, Tekirdağ’da geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybetti.

Balayına giden çiftin korkunç sonu!

İstanbul’dan balayı için Edirne’nin Enez ilçesine giden Beyza Nur Kahraman (20) ve Fatih Kahraman (33) çifti, motosikletlerinin su kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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Balayına giden çiftin korkunç sonu!

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, İstanbul-Tekirdağ karayolunun Karaevli yol ayrımında meydana geldi. 24 Haziran Pazar günü İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki düğünle hayatlarını birleştiren Beyza Nur Kahraman ve Fatih Kahraman çifti, balaylarını geçirmek üzere motosikletle Edirne’nin Enez ilçesine doğru yola çıktı.

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Balayına giden çiftin korkunç sonu!

Fatih Kahraman yönetimindeki motosiklet, Karaevli yol ayrımında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, bir süre sürüklendikten sonra su kanalına düştü.

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Balayına giden çiftin korkunç sonu!

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, başlarında kaskları bulunan çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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