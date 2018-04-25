Balat'ta Çukur izdihamı! İşte en çok sorulan soru

Rengarenk evleri ve tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin popüler gezi mekanlarından biri olan Fener Balat’ta artık ‘Çukur’ turizmi yaşanıyor. Habertürk'ün haberine göre; ‘Çukur’, Balat’a adeta turizm dopingi yaptı. Dizi hayranları esnafın satışlarını yüzde 50 artırdı. Dizi karakterlerinin adını taşıyan kıraathaneler ve ‘Çukur’un müziklerinin çaldığı sete yakın kafeler de dolup taşıyor.