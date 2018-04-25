Balat'ta Çukur izdihamı! İşte en çok sorulan soru

Çukur dizisinin çekildiği İstanbul’un en eski semtlerinden Balat, dizi turlarıyla tarihi günler yaşıyor. Yerli ve yabancı turistlerin çekim mekanlarına ilgisi esnafın yüzünü güldürdü. Balat’a gelenlerin semt sakinlerine sordukları ilk soru “Çukur nerede çekiliyor?” oldu.

Balat'ta Çukur izdihamı! İşte en çok sorulan soru

Rengarenk evleri ve tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin popüler gezi mekanlarından biri olan Fener Balat’ta artık ‘Çukur’ turizmi yaşanıyor. Habertürk'ün haberine göre; ‘Çukur’, Balat’a adeta turizm dopingi yaptı. Dizi hayranları esnafın satışlarını yüzde 50 artırdı. Dizi karakterlerinin adını taşıyan kıraathaneler ve ‘Çukur’un müziklerinin çaldığı sete yakın kafeler de dolup taşıyor.

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Balat'ta Çukur izdihamı! İşte en çok sorulan soru

Balat’a gelenlerin semt sakinlerine sordukları ilk soru “Çukur nerede çekiliyor?” olurken bazı rehberler ‘Çukur’ turu düzenleyerek talebe cevap veriyor. Dizide kullanılan mekanlarda, duvar yazıları önünde ve ‘Çukur’ dövmesinin olduğu alanlarda fotoğraf çektirmek için özellikle hafta sonları kuyruklar oluşuyor.

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Balat'ta Çukur izdihamı! İşte en çok sorulan soru

Semte ve dizinin çekildiği mekanlara olan ilgi esnafın da yüzünü güldürüyor. ‘Çukur’ tespihleri, ‘Çukur’ dövmeli tişörtler de yok satıyor.

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Balat'ta Çukur izdihamı! İşte en çok sorulan soru

Dizinin oyuncularının fotoğraflarının bulunduğu nohut-pilavcılar büyük rağbet görüyor.

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