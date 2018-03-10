Bala katınca öksürüğe suya katınca saç dökülmesine iyi geliyor

Karanfil sağlığın hizmetinde Diş macunlarında da kullanılan karanfilin belki de bilinen en eski faydası diş ağrıları karşısında çok keskin olması ve çok kısa zamanda diş ağrısını geçirmesidir. Bunun dışında çok etkili bir antioksidan özelliği olan karanfil, saçlardan tırnaklara, solunum yollarından şişkinliğe kadar birçok rahatsızlık için birebirdir. Karanfil diş ağrılarına birebir Karanfilin diş ağrılarına iyi geldiği uzun yıllardır bilinir. Belki de bu nedenledir ki, karanfil, bazı diş macunları içine eklenir ve sektörde çok yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Dişiniz çok ağrıyorsa bir tane karanfili ağrıyan yere koyun veya bir pamuğa az miktar karanfil yağı dökerek ağrıyan dişinize sürün. Çok kısa bir sürede ağrıyı geçireceğini göreceksiniz.