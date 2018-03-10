Bala katınca öksürüğe suya katınca saç dökülmesine iyi geliyor

Baharatların sağlığa faydası bilinen bir gerçektir ve Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır. Sadece faydası için değil, verdikleri aroma ve yemeklere kattığı lezzet için de çok tercih edilirler. Ağız kokusu, nefesin tazelenmesi gibi durumlarda ilk aklımıza gelen baharat karanfil olur. Bazı rahatsızlıklarda anında çözüm sağlar, bazı hastalıklar için de önceden koruma sağlar. Güçlü bir aromaya sahip olan karanfil, çaydan sigaraya, ağrı tedavisinden tıp alanına kadar birçok şekilde kullanılmaktadır. Faydalarından maksimum derecede yararlanmak için doğru ve düzenli olarak tüketilmesi çok önemlidir.
Tarihi eski, faydası sayısız Karanfil, çok eski çağlardan itibaren bilinen ve hastalıkların tedavisi için kullanılan bir bitkidir. A, K, E ve B6 vitaminleri açısından çok zengindir. Fazlasıyla uçucu yağ içerir ve çok iyi bir kalsiyum, potasyum, sodyum, manganez deposudur. Omega 3 ve Omega 6’nın çok fazla yer aldığı bitkilerdendir.
Karanfil sağlığın hizmetinde Diş macunlarında da kullanılan karanfilin belki de bilinen en eski faydası diş ağrıları karşısında çok keskin olması ve çok kısa zamanda diş ağrısını geçirmesidir. Bunun dışında çok etkili bir antioksidan özelliği olan karanfil, saçlardan tırnaklara, solunum yollarından şişkinliğe kadar birçok rahatsızlık için birebirdir. Karanfil diş ağrılarına birebir Karanfilin diş ağrılarına iyi geldiği uzun yıllardır bilinir. Belki de bu nedenledir ki, karanfil, bazı diş macunları içine eklenir ve sektörde çok yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Dişiniz çok ağrıyorsa bir tane karanfili ağrıyan yere koyun veya bir pamuğa az miktar karanfil yağı dökerek ağrıyan dişinize sürün. Çok kısa bir sürede ağrıyı geçireceğini göreceksiniz.
Üst solunum yolu enfeksiyonlarını giderir Grip ve nezle hastalığına, soğuk algınlıklarına iyi gelir, balgam söktürücü özelliği vardır. Boğaz ağrılarını giderir. Ağız içinde oluşan yara ve mikropları öldürmek için de karanfil çayı ile gargara yapabilirsiniz.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER