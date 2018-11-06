Bal kabağının hiç bilmediğiniz faydası ne! İnanılmaz...

Bal kabağı sonbaharın en nadide sebzelerinden birisi... Genellikle tatlısı ile bilinse de birçok yemek türünde de kullanılıyor. Peki bal kabağının gözünüze çok iyi geldiğini ve gözlerinizi koruduğunu biliyor muydunuz?

Bal kabağının hiç bilmediğiniz faydası ne! İnanılmaz...

Bu güzel mevsimin belki de en güzel sebzesidir bal kabağı. Çiçeğinden çekirdeğine lezzet ve şifa kaynağıdır. Belki de bu yüzden olsa gerek Anadolu’da bal kabağına ‘cennet taamı’ denir. İçerdiği mineraller, vitaminler ve zengin lif içeriği ile antioksidan, kanserden koruyucu ve yaşlanmayı geciktirici müthiş bir besindir. “Bal kabağı göz sağlığı için bulunmaz bir nimettir” diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, bal kabağının göz sağlığına faydaları hakkında bilgiler verdi.

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Bal kabağının hiç bilmediğiniz faydası ne! İnanılmaz...

“Bal kabağı başta A vitamini olmak üzere C ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hatta bal kabağında; göz sağlığı için faydası hepimizce bilinen havuçtan 2 kat daha fazla A vitamini vardır. Bu vitaminlere ilave olarak çinko ve bakır içeriğiyle de ileri yaş grubunda körlüğün en sık sebepleri olan sarı nokta hastalığı ve kataraktın riskini azaltır."

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Bal kabağının hiç bilmediğiniz faydası ne! İnanılmaz...

"Yapılan bir çalışmada, bu vitamin ve minerallerin düzenli alımının sarı nokta hastalığı olarak da bilinen makula dejenerasyonu isimli hastalığın gelişimini yüzde 25 oranında, görme keskinliği kaybını ise yüzde 19 oranında azalttığı bulunmuştur.”

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Bal kabağının hiç bilmediğiniz faydası ne! İnanılmaz...

GÖZÜMÜZÜ ZARARLI IŞINLARDAN KORUR... "Yine bal kabağında bolca bulunan lutein ve zeaksantin; sarı nokta hastalığı ve katarakt gelişimini azaltmakla beraber yüksek enerjili dalga boylarını filtreleyerek gözümüzü zararlı ışınlara karşı korumaya yardımcı olan güçlü karotenoidler ve antioksidanlardır.

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