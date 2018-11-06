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Bakterilerin direnci arttı bir yılda 33 bin kişi öldü

Bakterilerin direnci arttı bir yılda 33 bin kişi öldü

Hemen  hemen her hastalıkla antibiyotik alınması, dirençli bakterilerinde ortaya çıkmasına neden oldu.  Öyle ki artık antibiyotiğe dirençli bakteriler insanların ölümüne yol açıyor. Bu durumun verem ve AIDS/HIV hastalıkları kadar etkili olduğu vurgulandı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 15:33 - Güncelleme: 06-11-2018 15:33

AVRUPA Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin neden olduğu 5 hastalık üzerinde yaptığı araştırmayı yayımladı. 

KAMU SAĞLIĞINA YÜK
Araştırma sonucu AB ülkelerinde her yıl 33 bin kişinin antibiyotiklere dirençli bakterilerden yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu durumun kamu sağlığına yükünün grip, verem ve AIDS/HIV hastalıklarının tümünün bileşimi kadar etki yaptığı kaydedilen araştırmada, üye ülkeler arasında antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerden kaynaklanan ölüm oranlarının büyük farklılık gösterdiği belirtildi.

YUNANİSTAN VE İTALYA RİSK ALTINDA
AB içinde bu bakterilerden en fazla etkilenen ülkelerin Yunanistan ve İtalya olduğu kaydedildi. Araştırmada, bu tür bakterilere karşı AB genelinde bir adım atılması ve ülkelerin özel ihtiyaçlarına uygun kontrol ve önleme mekanizmalarının kurulması gerektiği ortaya kondu. 

RİSK GRUPLARI KİMLER?
Antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerden kaynaklı enfeksiyonların dörtte üçünün hastane ve sağlık merkezlerinde bulaştığı bildirilen araştırmada, çocuk ve yaşlıların en fazla risk altındaki gruplar olduğuna dikkat çekildi.

"Antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler modern sağlık sistemini tehdit ediyor." uyarısında bulunulan araştırmada, bu bakterilerden kaynaklanan ölümlerin 2007'de 25 bin iken 2015'de 33 bine kadar yükseldiğinin altı çizildi.

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