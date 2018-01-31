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Bakırköy su kesintisi İSKİ kaçta sular gelecek?

Bakırköy su kesintisi İSKİ kaçta sular gelecek?

İSKİ İstanbul Bakırköy için kötü haberi verdi. Bugün yani 30 Ocak Çarşamba günü saat 10:00'dan itibaren Bakırköy'de sular kesilecek. İSKİ'nin yaptığı yeni açıklamaya göre Bakırköy'de Şenlikköy mahallesi ve basınköy mahallesine 20 saat süreyle su verilemeyeceği kaydedildi. Peki Bakırköy'de Şenlikköy mahallesi ve basınköy mahallesine sular ne zaman gelecek?

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 12:50 - Güncelleme: 31-01-2018 12:50

Bakırköy'de sular kesik mi ne zaman sular gelecek İSKİ 31 Ocak 2018 son açıklaması. İSKİ bugün Bakırköy'de Şenlikköy mahallesi ve basınköy mahallesinde saat 10.00'dan itibaren suların kesileceğini açıkladı. Bakırköy'de yaklaşık 20 saat sular kesik olacak. 1 şubat Perşembe saat 06.00 civarında Bakırköy'de Şenlikköy mahallesi ve basınköy mahallesinde sular gelecek. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), Avcılar-Sefaköy isale hattındaki deplase çalışması dolayısıyla, bugün bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi" kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Çalışma nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren, Küçükçekmece'de Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih mahalleleri, Bakırköy'de Florya, Şenlikköy ve Basınköy mahalleleri ile Avcılar'da da Gümüşpala Mahallesi'ne 20 saat süreyle su verilemeyeceği kaydedildi.

Bu çalışma nedeniyle bugün saat 10:00 ile 1 Şubat Perşembe günü 06:00 saatleri arasında su verilemeyecek mahalleler ise şöyle belirtildi:

Küçükçekmece : Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih Mahalleleri.

Bakırköy : Florya, Şenlikköy ve Basınköy Mahalleleri.

Avcılar : Gümüşpala Mahallesi.

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