Bakıcısı uyurken açık unutulan kapıdan çıkıp gitti, sokakta bulundu

Adana’da 1 buçuk yaşındaki bebek bakıcısı uyuduğu sırada kapısı açık olan evden dışarı çıktı. Bebek dışarıda koştuğu sırada cadde üzerinde otel çalışanları tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, olay, saat 4.20 sıralarında Çukurova İlçesi Beyazevler mahallesi 80024 sokakta meydana geldi. 1 buçuk yaşındaki Asım bebek bakıcısı uyuduğu sırada kapısı açık unutulan evden dışarı çıktı. Asım bebek evinin yüz metre ilerisindeki caddeye koşarak geldi. Cadde üzerinde bulunan otel çalışanı Serkan Koç (25) başı boş bir şekilde çocuğun koştuğunu görünce hemen yanına gidip çocuğu aldı. Annesi ve babasının olmadığını fark eden Koç durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğun ailesini aramaya başladı. Çocuğun ailesini aradığı sırada soy ismi öğrenilmeyen ismi Meral olan bakıcı polislerin yanına geldi. Bakıcı çocuğa baktığını, uyuduğu sırada evden çıktığını söyledi. Polis ekipleri bakıcıya annesinin gelmesini söylerken bakıcı annenin çalıştığını belirtti. Anne Betül Pınar E. çağırıldıktan sonra bebeği Asım teslim edildi.

  • Güncel 26 Nisan 2018 08:58
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