Bakıcı dehşeti gizli kameraya böyle yansıdı

Çin’in Hunan eyaletinde yaşanan bakıcı dehşeti, gizli kameraya yansıdı.

Çin'de kaydedilen görüntülerde bakıcı kadın, ağladığı için kızdığı küçük çocuğu bir süre sert biçimde sarstı ve ardından da kanepeye savurdu. Küçük çocuk büyük korku yaşarken, anne baba akşam kamera kaydını izlediğinde şok geçirdi.

O ANLAR KAMERADA Aile izlediği görüntüler sonrası hemen polise gidip şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis, acımasız bakıcıyı gözaltına aldı.