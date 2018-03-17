  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakanlıktan Çiftlik Bank yalanlaması

Bakanlıktan Çiftlik Bank yalanlaması

Bir twitter hesabı üzerinden ortaya atılan ve ardından bazı basın yayın organlarında haber olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, "Çiftlik Bank'ın Konya Tuzlukçu'daki tesisinin yüzde 30 devlet teşvik ve hibesiyle yapılacağı"na yönelik haberlere bakanlıktan yalanlama geldi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-03-2018 15:59 - Güncelleme: 17-03-2018 15:59

Bakanlık yaptığı açıklamada söz konusu şirket hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarının, Çiftlik Bank'ın "@ciftlikbank" uzantılı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 22 Kasım 2017'de yapılan bir paylaşımı dikkate alarak asılsız haberler yaptığı ve bazı siyasilerin konuyu iddia olarak gündeme taşıdığı ifade edilddi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Söz konusu paylaşımda geçen "Çiftlik Bank'ın Konya Tuzlukçu'daki tesisinin yüzde 30 devlet teşvik ve hibesiyle yapılacağı" iddiasının gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
"Bu Twitter paylaşımında geçen devletten hibe ve destek alınacağına dair iddia tamamen asılsızdır ve yalandır. Temeli atılan söz konusu tesisle ilgili Bakanlığımızca hiçbir hibe ve destek verilmemiştir. Söz konusu açılışa Bakanlığımızdan herhangi bir katılım olmamıştır. Konya'daki diğer kurumlara da ulaşılarak bu açılışa katılmamaları konusunda uyarıda bulunulmuştur. Fame Game Hayvancılık San. ve Tic. AŞ, Mehmet Aydın, diğer ilgili şirketler ve bu şirketlerin yetkilileri hakkında, bu oluşumun gerçek üretimi yansıtmadığı, saadet zincirine dayandığı ve faaliyetin gerçek üreticiye zarar verdiği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılıktan Bakanlığımızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak 2018'de suç duyurusunda bulunulmuştur. Dolayısıyla konu hakkında çok hassas olan ve gereğini yapan Bakanlığımızla söz konusu oluşumun ilişkilendirilmesi kesinlikle kabul edilemez."

Mehmet Aydın'ın foyaları çıktı! Çıplak gösteren gözlük satmışMehmet Aydın'ın foyaları çıktı! Çıplak gösteren gözlük satmışMehmet Aydın'ın foyaları çıktı! Çıplak gösteren gözlük satmışMehmet Aydın'ın foyaları çıktı! Çıplak gösteren gözlük satmışHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evine bakın lüks içinde yaşıyor

 

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakanlıktan Çiftlik Bank yalanlaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro