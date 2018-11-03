Bakanlıktan bedelli askerlik açıklaması

Misafir 02 Kasım 2018 23:27 inadına bedelli yapmayacağım..! O şehitlerin gazilerin hakkını veremem. Ahir zaman gelip çattığında bana sorsalar biz şehit olduk sen niçin bedelli yaptın dediklerinde cevapsız kalmaktansa onların yaptığı gibi vatani görevimi yerine getirmeyi yeğlerim.