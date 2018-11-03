Bakanlıktan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2018'in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle; vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecektir."
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