Bakanlıktan Avrasya tüneline zam açıklaması var mı yok mu?

Ulaştırma Bakanlığı Avrasya Tüneline zam yapıldığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık herhangi bir zammın söz konusu olmadığını ve ücret tablosunun siteye sehven eklendiğini duyurdu.

Buna göre "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir" denilmişti.

Enflasyon oranının neredeyse iki katına denk gelen yüzde 37.8'lik zam sosyal medyada yoğun tepki almıştı.

Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri Tarifesi en son 1 Temmuz 2018'de zamlanmıştı. 1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyle geçerli olacak ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19.20 TL'den 23.30 TL'ye, minibüsler için ise 28.80 TL'den 34.90 TL'ye yükseltilmişti. Temmuzda zam oranı yüzde 21 olmuştu.

YÜZDE 37'LİK ARTIŞ TEPKİ TOPLADI

Sabah sitede açıklanan rakamlara göre Avrasya Tüneli’nden tek yön geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL’den yüzde 37,76 artışla 32.10 TL’ye yükseldi. Tek yön minibüsler için ise geçiş ücreti 34.90 TL’den yüzde 37.82 artışla 48.10 TL oldu. Zam haberi Avrasya Tüneli resmi sitesinden duyuruldu. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacaktı.

ŞİMDİYE KADAR KAÇ ARAÇ GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, tünel açıldığından bu yana toplamda geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyonu aştı. Tünelden 2018’in ocak ayında günde ortalama 47 bin 421, şubatta 46 bin 203, martta 50 bin 808, nisanda 52 bin 375, mayısta 48 bin 51, haziranda 47 bin 659, temmuzda 45 bin 802, ağustosta 38 bin 621, eylülde 50 bin 823, ekimde 50 bin 100 ve kasımda 49 bin 872 araç geçiş yaptı.

Avrasya tüneli geçiş ücretlerine zam