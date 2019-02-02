Bakanlık talimat verdi! Arka Sokaklar'ın senaryosuna girdi

Adalet Bakanlığı tarafından, şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlarla çocukların ifadelerinin alınması için özel oluşturulan adli görüşme odaları, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin senaryosuna girdi.

Bakanlık talimat verdi! Arka Sokaklar'ın senaryosuna girdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar'a Adalet Bakanlığı tarafından görev verildi. Adalet Bakanlığı tarafından, şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlarla çocukların ifadelerinin alınması için özel oluşturulan adli görüşme odaları, 'Arka Sokaklar' dizisinin senaryosuna girdi.

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Bakanlık talimat verdi! Arka Sokaklar'ın senaryosuna girdi

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: Adalet Bakanlığı, şiddet, cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odalarının tanıtılması için çalışma yaptı. Bakanlık ayrıca yargının iş yükünü azaltan, uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturulmasını amaçlayan uzlaştırma ve arabuluculuğun da etkinliğinin artırılmasına, kamuoyuna anlatılmasına yönelik girişimlerde de bulundu.

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Bakanlık talimat verdi! Arka Sokaklar'ın senaryosuna girdi

Adalet Bakanlığı yetkilileri, her üç uygulamanın da diziler aracılığıyla ekranlarda anlatılması, geniş kitlelere ulaştırılabilmesi amacıyla yapımcı, yönetmen ve senaristlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

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Bakanlık talimat verdi! Arka Sokaklar'ın senaryosuna girdi

Yapılan görüşmelerde yapım ekipleri adli süreçteki yeni uygulamalar hakkında bilgilendirildi. Görüşmeler sonrasında, Kanal D'de yayımlanan "Arka Sokaklar" dizisi, adli görüşme odaları ile arabuluculuk ve uzlaştırmanın senaryoya dahil edilmesi için harekete geçti.

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