Bakanlık müfettişleri Tunceli'de! 2 asker donarak şehit olmuştu

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, olumsuz hava koşulları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 12 kişilik timdeki uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel'in (23) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.

DİĞER ASKERLERİN İFADESİNE BAŞVURULULACAK

Olayla ilgili soruşturma başlata İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi. Müfettişler bugün Tunceli'ye gidere incelemelere başladı. Bakanlık müffetişlerinin, olay sırasında şehit askerlerin yanında bulunan arkadaşlarının ifadelerine başvuracağı ve yetkili komutanları da dinleyerek bölgenin durumunu da inceleyeceği belirtildi.

VALİLİKTEN ODA VERİLDİ

Soruşturma için giden Bakanlık müffetişlerine Valilik binasında oda tahsis edildiği ve müfettişlerin gerek duyulması halinde olay yerine de gidebileceği ifade edildi.