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Bakanlık müfettişleri Tunceli'de! 2 asker donarak şehit olmuştu

Bakanlık müfettişleri Tunceli'de! 2 asker donarak şehit olmuştu

Tunceli'de donarak şehit olan askerlerle ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugün 2 bakanlık müfettişi Tunceli'ye gitti.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 14:16 - Güncelleme: 31-10-2018 14:16

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, olumsuz hava koşulları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 12 kişilik timdeki uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel'in (23) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.

DİĞER ASKERLERİN İFADESİNE BAŞVURULULACAK
Olayla ilgili soruşturma başlata İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi.  Müfettişler bugün Tunceli'ye gidere  incelemelere başladı. Bakanlık müffetişlerinin, olay sırasında şehit askerlerin yanında bulunan arkadaşlarının ifadelerine başvuracağı ve yetkili komutanları da dinleyerek bölgenin durumunu da inceleyeceği belirtildi.

VALİLİKTEN ODA VERİLDİ
Soruşturma için giden Bakanlık müffetişlerine Valilik binasında oda tahsis edildiği ve müfettişlerin gerek duyulması halinde olay yerine de gidebileceği ifade edildi.

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