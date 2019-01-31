Bakanlık duyurdu! Jetler Kuzey Irak’taki terör hedeflerini vurdu

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019’da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi” denildi.

Şırnak'ta bir mağarada PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gabar Dağı'nın Filik-Bartıl Tepe bölgesinde 6. Jandarma Komando Tugayı Özel Harekat Tabur Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen bir mağarada arama yapıldı.

Üç havan mühimmatı, iki el bombası, 25 fişek, 9 mutfak tüpü, 4 piknik tüpü, 8 varil ile çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Bölgede operasyon sürüyor.