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Bakanlık atamıştı flaş gelişme Yavuz Bingöl reddetti

Bakanlık atamıştı flaş gelişme Yavuz Bingöl reddetti

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bakanlığın yönetim kuruluna atadığı isimlerden biri olan Yavuz Bingöl görevi kabul etmediğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 16:58 - Güncelleme: 07-03-2018 16:58

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulu işten el çektirilip, kayyum atanmıştı. Kültür Bakanlığı yaptığı inceleme neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atadı. Bakanlık tarafından yönetim kuruluna atanan Yavuz Bingöl, görevi kabul etmediğini bildirdi.

Orhan Gencebay bir süre önce yaptığı açıklamayla MESAM'dan istifa etmiş ve açıklamalarına Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu kurum yöneticilerinden sert yanıt gelmişti. Suların bir türlü durulmadığı MESAM'da Kültür Bakanlığı yaptığı inceleme neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atamıştı.

YAVUZ BİNGÖL KABUL ETMEDİ: Bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Bakanlık tarafından yönetim kuruluna atanan Yavuz Bingöl, görevi kabul etmediğini bildirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Yerli ve Milli 07 Mart 2018 17:58 Muhtemelen ‘’onları daha fazla mahcup etmeye hakkım yok diye düşünerek’’ Saygıdeğer bir Atatürkçü ve Vatansever olan babası YILMAZ bey ve çevresinden utanmış olmalı...

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