Bakanlık atamıştı flaş gelişme Yavuz Bingöl reddetti

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulu işten el çektirilip, kayyum atanmıştı. Kültür Bakanlığı yaptığı inceleme neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atadı. Bakanlık tarafından yönetim kuruluna atanan Yavuz Bingöl, görevi kabul etmediğini bildirdi.

Orhan Gencebay bir süre önce yaptığı açıklamayla MESAM'dan istifa etmiş ve açıklamalarına Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu kurum yöneticilerinden sert yanıt gelmişti. Suların bir türlü durulmadığı MESAM'da Kültür Bakanlığı yaptığı inceleme neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atamıştı.

YAVUZ BİNGÖL KABUL ETMEDİ: Bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Bakanlık tarafından yönetim kuruluna atanan Yavuz Bingöl, görevi kabul etmediğini bildirdi.