Bakanlık açıkladı ! İkiz doğumlara para yardımı hastalara ise fatura...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın bütçesine dair açıklamalarda bulundu. Geçen yıl yapılan çalışmalardan bahseden Selçuk, yapılacak yeni uygulamalardan bahsetti.

İki yeni sosyal yardım programı başlatacaklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki Çoklu Doğum Yardım Programımız. Bu program ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız.

YATAĞA BAĞIMLI HASTALARA FATURA DESTEĞİ

İkinci yardım programımız ise ağır kronik hastalıklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik olup, bu yardım programı kapsamında ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik bedellerinin 200 liraya kadar olan kısmına yönelik destekte bulunacağız."

İHTİYAÇ SAHİİPLERİNE VERİLECEK

Bu yardımın, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yer alan ihtiyaç sahibi hanelerin çoklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir çocuğuna, Sağlık Bakanlığının Çocukluk Dönemi Aşı Takviminde yer alan aşıların süresi içinde yaptırılması kaydıyla, aylık 150 lira olmak üzere yapılacağı öğrenildi.

BAŞARILI ÖĞRENCİYE 5 BİN TL

Başarıyla uyguladıkları Şartlı Eğitim Yardımını geliştirmeye devam edeceklerini belirten Selçuk, "Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız." diye konuştu.