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Bakanlık açıkladı! 10 hain öldürüldü

Bakanlık açıkladı! 10 hain öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından, Tunceli'deki operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bölgede yapılan terör operasyonları uzun süredir aralıksız devam ediyordu.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 19:09 - Güncelleme: 11-08-2018 19:09

Tunceli'de yürütülen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli'de 10 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlerin duyarlı vatandaşlar tarafından güvenlik güçlerine ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 10 bölücü terör örgütü mensubunun hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 11 Ağustos 2018 20:12 ne kadar terorust gebertirsek o kadar cok abd bunagina comak sokuyoruz zavallinin nede olsa beslemeleri geberiyor ici aciyor ici

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