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Bakanlığın buğday twitini gören Gökhan isyan etti : 'Neden yapıyoruz?'

Bakanlığın buğday twitini gören Gökhan isyan etti : 'Neden yapıyoruz?'

Resmi gazetede yayınlanan yeni kararla artık yurt dışından ithal edilecek, buğday, arpa, pirinç ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı. Gökhan Özoğuz'un tepki gösterdiği de bu kararın duyuran bakanlık twitiydi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 12:09 - Güncelleme: 18-01-2019 12:09

Gökhan Özoğuz Ticaret Bakanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan ithalat duyurusunu görünce twitter hesabından tepki gösterdi. 'Yahu neden böyle şeyler yapıyoruz?" diye soran Gökhan, bakanlığı twitini paylaştı. Twitte şöyle yazıyordu:

-TMO tarafından kullanılmak üzere, 1.000.000 ton buğday, 700.000 ton mısır, 700.000 ton arpa, 100.000 ton çeltik/pirinç ve 100.000 ton bakliyat için %0 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Karar, 16/01/2019 tarih ve 30657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Neden?
Yurt dışından ithal edilecek buğday, arpa, pirinç ve bakliyattaki verginin sıfırlanmasına tepki gösteren Gökhan şunları yazdı:

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ALİ 18 Ocak 2019 12:23 KÖPRULER YAPTIK YOLLAR YAPTIK GÖKDELENLER YAPTIK.BANANE TARIM BİTTİYSE SOĞAN 7 LİRA PATATES 5 LİRA OLDUYSA .SEÇMESEYDİNİZ.

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