Bakanlığın buğday twitini gören Gökhan isyan etti : 'Neden yapıyoruz?'

Gökhan Özoğuz Ticaret Bakanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan ithalat duyurusunu görünce twitter hesabından tepki gösterdi. 'Yahu neden böyle şeyler yapıyoruz?" diye soran Gökhan, bakanlığı twitini paylaştı. Twitte şöyle yazıyordu:

-TMO tarafından kullanılmak üzere, 1.000.000 ton buğday, 700.000 ton mısır, 700.000 ton arpa, 100.000 ton çeltik/pirinç ve 100.000 ton bakliyat için %0 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Karar, 16/01/2019 tarih ve 30657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Neden?

Yurt dışından ithal edilecek buğday, arpa, pirinç ve bakliyattaki verginin sıfırlanmasına tepki gösteren Gökhan şunları yazdı:

Yahu neden böyle şeyler yapıyoruz ???

Biri lütfen açıklasın ?

Neden ?

Mantığını açıklayabilir mi bir ??? https://t.co/RBOPLy3UiT — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 18 Ocak 2019

Gökhan'ın bu sorusuna takipçilerinden yanıt geldi. Bazıları 'karaborsayı önlemek için' derken bazıları 'tarımı bitirecek' diyerek tepki gösterdi. İşte yazılanlar: