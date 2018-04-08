Bakanlar Soylu ve Canikli Kabil'de askerlere sürpriz yaptı...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli beraberlerindeki heyet Kabil’de, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesinde görevli jandarma ve askerlerle kahvaltıda bir araya geldi. Soylu ve Canikli, Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Soylu ve Canikli, Türk Görev Komutanlığında görevli jandarma ve askerle kahvaltıda buluştu. Daha sonra birliği gezerek, komutanlardan bilgi alan İçişleri Bakanı Soylu, birliğe bağlı personel ile sohbet etti.