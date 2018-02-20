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Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Esad rejimiyle terör örgütü PYD/ PKK'nın anlaşması yönünde çıkan haberlerle ilgili "Yakından takip ediyoruz! Gerçekle ilgisi yoktur!" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 21:12 - Güncelleme: 20-02-2018 00:12

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Afrin Harekatı hangi hedef ile başladıysa öyle devam edecektir. Rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçekdışıdır. Rejimin YPG'yi korumak için Afrin'e girmesi felakete yol açar" dedi.

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'da 1651 teröristin öldürüldüğünü ve mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. 

Menbiç'e olası müdahaleyle ilgili Bozdağ, Rusya, Türkiye ve İran tarafından 3'lü mekanizma kurulacağını söyledi. Sözlerine devam eden Bozdağ, "ABD YPG'yi çekmezse son sözü biz söyleriz." dedi.

FELAKETE YOL AÇAR

"(Zeytin Dalı Harekatı) Bugün saat 13.00 itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 651'dir. Bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele kararlı şekilde devam edecektir." 

"Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar." 

"Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 20 Şubat 2018 00:57 Teröristin asla barış gibi bir fikri olamaz. Bu zaten terörün doğasına terstir. Zaten terör örgütlerinin hepsi taşerondur kendini gizlemeye çalışan başka odalara çalışmaktadırlar. Terörün bitmesi ancak taşeron başlarının ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Barış köpekle değil köpeğin sahibiyle mümkündür.

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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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