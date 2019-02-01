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Bakanı Zümrüt Selçuk'tan SMA hastalarına müjde!

Bakanı Zümrüt Selçuk'tan SMA hastalarına müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''SMA hastalığının tüm tiplerde ilaçlarını geri ödeme sistemine dahil ettik.'' sözlerinden sonra harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “SMA hastaları bugün itibariyle ilaçlarını alabilecekler” dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 08:48 - Güncelleme: 01-02-2019 08:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Seçim İşleri Başkanlığı Toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaparken ''SMA hastalığının tüm tiplerde ilaçlarını geri ödeme sistemine dahil ettik.'' şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Erdoğan'ın müjdesinden sonra harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesine bugün itibariyle başlandığını belirtti. Karar Resmi gazetede dün gece yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“10 İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK”
Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemeler ile birlikte 10 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, yurtdışı ilaç sayısının 400’e, yurtiçi ilaç sayısının da 8 bin 562’ye ulaştığını açıkladı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar, başta SMA olmak üzere, kulak, burun, boğaz enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Ortodontik diş tedavileri gibi işlemler için tebliğde yeniden düzenleme yapılarak erişilebilirlik arttırıldı. Ayrıca biyonik kulak cihazları da devlet üniversite hastanelerindeki ameliyatlarda kullanılmaya başlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun vatandaşlarımızın ilaçlarının temini konusunda önemli bir görev yürüttüğünü belirten Bakan Selçuk, “Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır” dedi.

“SMA HASTALARIMIZIN İLAÇLARININ TEMİNİ İÇİN ÇOK YOĞUN VE HASSAS BİR SÜREÇ YÖNETTİK”
Bakan Selçuk, "SMA hastalarımız için Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar halihazırda SGK ödeme kapsamındaydı. Tamamen insani bir yaklaşımla Sağlık Bakanlığımız ile birlikte Tip 2 ve tip 3 ilaçlarının temini için tüm imkanlarımızı seferber ettik, ilaçların temini için çok yoğun ve hassas bir süreç yönettik. SMA hastalarımızın ilaç ve tedavilerini devlet güvencesi altına aldık. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz” dedi.

“TİP 1-2-3 EVRESİNDE GEREKLİ İLAÇ MASRAFLARINI KARŞILIYORUZ”
Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerinin altını çizen Bakan Selçuk, “SMA hastalığının tip1, tip2 ve tip3 evresinde gerekli ilaç masraflarını karşılıyoruz. İlaca erişimde hiç bir sorun olmayacak.” dedi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi asıl önemli olanın bu ve benzeri ilaçların Türkiye’de üretilmesi olduğunu belirtti.

Ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olmasını dileyen Bakan Selçuk, yeni düzenlemenin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • aklıselim 01 Şubat 2019 10:04 Bunun bir lutuf gibi sunulması hiç hoş değil, bu zembille inmedi milletin en tabii doğal hakkı

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