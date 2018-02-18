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Bakanı taşıyan helikopter düştü!

Bakanı taşıyan helikopter düştü!

Meksika'da depremin ardından inceleme çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden askeri helikopterin düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 19:43 - Güncelleme: 18-02-2018 00:35

Meksika'da depremin ardından inceleme çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden, İçişleri Bakanı ve Eyalet Valisini taşıyan askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

Yetkililer, İçişleri bakanı ve valinin hayatta kaldığını, ancak 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Öte yandan Başkent Meksiko’ya 360 kilometre uzaklıkta Oaxaca bölgesinde Pinotepa Nacional şehri yakınlarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meydana gelen depremde 50 evin hasar gördüğü belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mertt 18 Şubat 2018 00:51 belediye otobüsüne çevirmişler o helikoptere o kadar adam biner mi hiç yuhh!

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