Bakanı Çavuşoğlu Suud yetkililere 'Neden robot resim'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cemal Kaşıkçı cinayetinden ve Suriye'de anayasasına kadar bir çok konuya değinen Çavuşoğlu Suudi Arabistan yönetimine zor sorular yöneltti.

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin hala kayıp olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Suudi Arabistan yönetimine eleştirilerde bulundu. Suudi Başsavcı'nın yerel bir işbirlikçi olduğunu açıkladığını ancak herhangi bir isim vermediklerine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İlginç bir şey var, bu yerel işbirlikçinin robot resmini göndereceğini söyledi. Neden robot resmi? Yani bir kişi eğer yerel işbirlikçiyse bu kişi biliniyor. İsmi ne, kim veya kimler? Cesedi çıkardıktan sonra rastgele sokaktan seçilen birisi değil ki yani robot resmi kimdir, uzaktan birisinin bir suç işlediğini görürsün de kimdir tanımazsın, tarif edersin. Robot resmi çizilir. Kim öldürdü? Kim ne yaptı? Bunları biz biliyoruz. Nasıl öldürdüklerini de biliyoruz."

Cinayet sonrası Kaşıkçı'yı parçalayan kişinin bundan zevk aldığını belirten Çavuşoğlu "Bu kişi Adli Tıp’ta doktor ve aynı zamanda üniversitede hoca. Diğerlerine diyor ki, ‘Ben zevk alıyorum, kulaklığı takıyorum, müziği açıyorum, size de bunu tavsiye ederim.’ Özel seçilmiş. Kim gönderdi, arkasında kim var?”dedi.

SURİYE'DA ANAYASA KOMİSYONU

Suriye’deki duruma da değinen Çavuşoğlu, terörle mücadele için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Türkiye'nin attığı adımların ortada olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"İdlib Muhtırası’nı koruyarak sahada ateşkesi tesis etmeye çalışıyoruz ama en önemlisi siyasi çözüm için özellikle Astana ve Soçi süreciyle, Cenevre sürecini canlandırarak şimdi Suriye’de bir anayasa komisyonu kurulması için çabalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzdeki günlerde bu anayasa komisyonunu kurup sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız” AB İLE VİZE MUTABAKATI

Türkiye’nin dış politikası ile ilgili gelişmelerden bahsederken Avrupa Birliği sürecini tekrar canlandırmaya çalıştıklarını da belirten Bakan Çavuşoğlu, “Vize serbestisinin hayata geçmesi için geri kalan 6 kriter üzerinde çalışma gruplarımız ikişer defa bir araya geldi. Müzakereleri başlattık ve bu kriterleri yerine getirdikten sonra vize serbestisini hayata geçirmek için Avrupa Birliği ile adım atmak konusunda mutabıkız” diye konuştu.

YARGIYA GÜVENİLECEK

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ’ye de değinerek yargıdaki reformlardan bahsetti. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ’nün en çok tahrip ettiği alanın yargı olduğunu belirterek, “O yüzden şimdi yargı reformu stratejisini Adalet Bakanlığımız kararlı bir şekilde, kapsamlı bir şekilde yürütüyor. Herkes her şeyden önce yargıya tekrar güvenecek" ifadelerini kullandı.