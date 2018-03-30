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Bakandan taşeron işçilere müjde! Yüzde 10 artacak

Bakandan taşeron işçilere müjde! Yüzde 10 artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu kadroya geçecek taşeronlara büyük bir müjde verdi. Sarıeroğlu "4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 13:36 - Güncelleme: 30-03-2018 13:36

Taşeron işçiler 2 Nisan itibariyle kadrıya geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu kadroya geçecek taşeronlara büyük bir müjde verdi.

Sarıeroğlu "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamaları şöyle:

YÜZDE 10 ÜCRET ARTIŞI: Dün akşam itibariyle 4 C'den 4 B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazetede yayınlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişi de 2 Nisan itibariyle gerçekleştirmiş olacağız.

BAZI DETAYLAR YAZMIYOR

Tabi ki söz konusu kararnamede bazı detaylar yazmadığı için böyle sabah itibariyle çalkantı yaşadık. Basın açıklamamızı arkadaşlarımız yapıyorlar.

BU KONUYLA İLGİLİ ADIMLARIMIZI ATTIK

Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz izin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık.

Ekonomide devrim gibi kararları Başbakan açıkladı

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • kadir 30 Mart 2018 15:06 hastanelerde havasından geçilmeyen şirket elemanları otomasyoncular ve güvenliklerin şimdi havasından geçilmez. bu arkadaşların çoğu ilkokul mezunu bide memur kadar kadar maaş istiyolar. ben dirsek çürüttüm masraf yaptım öss sınavının stresini yaşadım üniversite okudum bunlar benim ile aynı maaşı alsa adaletsizlik olurdu zaten.

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KİMDİR ?
Jülide Sarıeroğlu
JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

7 Haziran 1979 Adana doğumlu olan Sarıeroğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Genel Merk

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