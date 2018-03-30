Bakandan taşeron işçilere müjde! Yüzde 10 artacak

Taşeron işçiler 2 Nisan itibariyle kadrıya geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu kadroya geçecek taşeronlara büyük bir müjde verdi.
Sarıeroğlu "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamaları şöyle:
YÜZDE 10 ÜCRET ARTIŞI: Dün akşam itibariyle 4 C'den 4 B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazetede yayınlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişi de 2 Nisan itibariyle gerçekleştirmiş olacağız.
BAZI DETAYLAR YAZMIYOR
Tabi ki söz konusu kararnamede bazı detaylar yazmadığı için böyle sabah itibariyle çalkantı yaşadık. Basın açıklamamızı arkadaşlarımız yapıyorlar.
BU KONUYLA İLGİLİ ADIMLARIMIZI ATTIK
Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz izin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık.
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7 Haziran 1979 Adana doğumlu olan Sarıeroğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Genel MerkDEVAMI »
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