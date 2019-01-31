Bakan'dan elektrik dağıtım şirketlerine uyarı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yapılan incelemeler ve ülke genelindeki vatandaşların şikayet ve taleplerini değerlendirmek için elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla bakanlıkta bir araya geldi.

Toplantıda, şirketlerin 40 milyonu aşkın aboneye hizmet verdiğini hatırlatan Dönmez, "Bu abonelerin kesintisiz elektrik tedariki noktasında şirketlerimiz büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bu kapsamda sektörün, şirketlerin sorunlarını, tüketiciden bize, size intikal eden talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve alınacak kararların istişareyle alınması için tekrar bir araya geldik." diye konuştu.

Dönmez'in, elektrik dağıtım hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladığı toplantı basına kapalı şekilde devam etti. Bakan Dönmez, ülke genelinde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine 26 Ocak'ta bir dağıtım şirketine giderek incelemelerde bulunmuştu.

Ekiplerin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bizim için önemli olan elektriğin, keza doğal gazın kesintisiz, kaliteli şekilde vatandaşlara ve tüketicileri iletilmesi, taşınması. Bu son derece önemli. Çok büyük bir şebeke ağımız var. Bunun birtakım getirdiği zorluklar var ancak bu zorluklar şirket çalışanları için bizler için bir mazeret değil." ifadelerini kullanmıştı.